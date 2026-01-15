Μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε χθες, Τετάρτη, στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα που δεν σταμάτησε σε έλεγχο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν μέσω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων σύλληψης παράτυπων μεταναστών που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πόλη αυτή της πολιτείας Μινεσότα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE και το οποίο έχει αναλάβει να επιβάλει την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφού δύο άνθρωποι επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό πράκτορα με μια σκούπα και ένα φτυάρι την ώρα που πάλευε με τον Βενεζουελάνο, ο οποίος, όπως σημείωσε το υπουργείο, βρίσκεται παράτυπα στις ΗΠΑ.

Διαδηλωτές, που έριχναν πέτρες, πάγο και πυροτεχνήματα, συγκρούστηκαν με τους άνδρες επιβολής της τάξης, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και βομβίδες κρότου, ως αργά το βράδυ στη Μινεάπολη, μία εβδομάδα αφού άλλο μέλος της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό της την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτη.

Άνθρωποι συνέρρευσαν κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, πέταξαν πυροτεχνήματα, πάγο και πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης και “επιδίδονταν σε παράνομες ενέργειες”, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιαν Ο’ Χάρα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος αλλά και ο δήμαρχος της πόλης Τζέικομπ Φρέι κάλεσαν τα πλήθη να διαλυθούν.

“Δεν χρειάζεται να κλιμακωθεί άλλο η κατάσταση”, τόνισε ο Ο’ Χάρα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τον Φρέι και τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, και οι δύο Δημοκρατικοί, ότι ενθαρρύνουν τους πολίτες να αντιστέκονται στην ICE χρησιμοποιώντας “ρητορική μίσους”, κάτι που ο δήμαρχος της Μινεάπολης απέρριψε.

“Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο χάος του Ντόναλντ Τραμπ με δικό μας χάος”, εκτίμησε.

Σκούπα, φτυάρι και πυροβολισμοί

Αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς, στο οποίο εμπλέκονται μέλη της ICE, σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν ένας Βενεζουελάνος αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει και έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα, προτού αρχίσει να τρέχει, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ένας αστυνομικός τελικά τον πρόλαβε και ο Βενεζουελάνος “άρχισε να αντιστέκεται και να επιτίθεται βίαια” εναντίον του, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την ώρα που πάλευαν εμφανίστηκαν δύο άνθρωποι και επιτέθηκαν στον αστυνομικό με ένα φτυάρι και μια σκούπα, σημείωσε. Ο Βενεζουελάνος κατάφερε να ξεφύγει και άρχισε να χτυπά τον αστυνομικό με ένα από τα δύο εργαλεία. Ο αστυνομικός “φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του” πυροβόλησε και τραυμάτισε τον Βενεζουελάνο στο πόδι, κατέληξε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Βενεζουελάνος και οι δύο άνθρωποι που έσπευσαν να τον βοηθήσουν κατέφυγαν σε ένα διαμέρισμα όπου και κλείστηκαν, μέχρι την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που τελικά τους συνέλαβαν.

Τόσο ο Βενεζουελάνος όσο και ο αστυνομικός με τον οποίο συνεπλάκη νοσηλεύονται.

Η πόλη σε ένταση

Η Μινεάπολη βρίσκεται σε ένταση μετά τον φόνο της Γκουντ από έναν αστυνομικό της ICE.

Μετά το περιστατικό αυτό, αντί η κυβέρνηση να τερματίσει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης στην πόλη, όπως ζήτησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι, ανακοίνωσε ότι θα στείλει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς για να ενισχύσουν τους ήδη περίπου 2.000 που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και βίντεο, οι πράκτορες της ICE φαίνεται να πραγματοποιούν περιπολίες και να συλλαμβάνουν άτομα χωρίς εντάλματα. Δημοσιογράφοι του Reuters έχουν καταγράψει δεκάδες πράκτορες να κυκλοφορούν οπλισμένοι σε συνοικίες της Μινεάπολης, φορώντας στολές παραλλαγής στρατιωτικού τύπου και μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

Συχνά τους αντιμετωπίζουν κάτοικοι με σφυρίχτρες που τους φωνάζουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως δείχνουν βίντεο, οι πράκτορες έχουν σπάσει τζάμια αυτοκινήτων και έχουν τραβήξει ανθρώπους έξω από τα οχήματά τους.

Κάποιοι αστυνομικοί έχουν σταματήσει μη λευκούς Αμερικανούς πολίτες, ζητώντας να δουν τα έγγραφά τους πριν απομακρυνθούν, προκαλώντας την αντίδραση των περαστικών. Οι αστυνομικοί έχουν χρησιμοποιήσει χημικά ή και σπρέι πιπεριού κοντά στα πρόσωπα των διαδηλωτών.

Αντιδρώντας στις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απάντησε ότι οι πράκτορές του γίνονται στόχος όλο και περισσότερων επιθέσεων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες.

Το υπουργείο έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες ότι επιλέγει να ελέγξει πολίτες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, εξηγώντας ότι οι συλλήψεις βασίζονται σε εύλογες υποψίες ότι τα άτομα δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα διαμονής στις ΗΠΑ.

Μέλη της ICE έχουν επίσης συλλάβει Αμερικανούς πολίτες κατηγορώντας τους για παρεμπόδιση της επιβολής της τάξης. Ομάδες πρακτόρων έχουν καταδιώξει διαδηλωτές, περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ντυμένου με στολή καμηλοπάρδαλης, πριν τους ακινητοποιήσουν στο έδαφος για να τους συλλάβουν.

Συλλήψεις νόμιμων μεταναστών

Η μη κυβερνητική οργάνωση World Relief κατήγγειλε ότι οι συλλήψεις δεκάδων μεταναστών που διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, περιλαμβανομένων παιδιών, γίνονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει εκ νέου τις υποθέσεις μεταναστών που εισήλθαν στις ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, παρέπεμψε στο σκάνδαλο με την κατάχρηση κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο ενεπλάκη η σομαλική κοινότητα της Μινεσότα.

“Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα μένει άπραγη την ώρα που το αμερικανικό σύστημα μετανάστευσης χρησιμοποιείται ως όπλο από όσους επιδιώκουν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό”, τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών σε πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους, όπως η Μινεάπολη, είναι αναγκαίες, καθώς οι τοπικές αρχές δεν συνεργάζονται επαρκώς με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες

Εξάλλου έχει απειλήσει ότι θα διακόψει τον επόμενο μήνα την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για οποιαδήποτε πολιτεία στην οποία υπάρχουν “πόλεις-καταφύγια”.