Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του, λίγες ημέρες πριν από το καθοριστικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Άγιαξ, αντιμετωπίζοντας τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Παρότι το μυαλό όλων βρίσκεται στο Άμστερνταμ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν σε τροχιά κορυφής και να συνεχίσουν την πίεση προς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος τεχνικός, πάντως, αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, λόγω της κόπωσης από το απαιτητικό ματς με τη Λεβερκούζεν. Το rotation θεωρείται δεδομένο, με παίκτες που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής να παίρνουν την ευκαιρία τους.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

