Βίντεο δείχνει την παράσυρση υπαλλήλου του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια από άνδρα οδηγό, μετά από διαπληκτισμό για ένα δέμα.

Ο άνδρας, κρατώντας ένα δέμα που δεν του ανήκε, απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του ενώ η υπάλληλος προσπαθεί να του πάρει το πακέτο.

Η υπάλληλος τραβιέται από το όχημα, τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν για βοήθεια.

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει την παράσυρση της υπαλλήλου του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, από άνδρα οδηγό με τον οποίο νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί για ένα δέμα.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, κρατώντας στο χέρι του ένα δέμα, το οποίο όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια δεν ήταν το δικό του. Λίγο αργότερα, διακρίνεται και η γυναίκα – υπάλληλος των ΕΛΤΑ – να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, ακολουθώντας τον και επιχειρώντας να τον σταματήσει για να του πάρει το πακέτο που δεν του ανήκε. Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Αμέσως στο σημείο σπεύδουν κάποιοι για βοηθήσουν την γυναίκα που είχε πέσει στο έδαφος.

Καβγάς για ένα δέμα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα ΕΛΤΑ Βριλησσίων, όταν άνδρας που πήγε να παραλάβει δέμα στην οδό Αναπαύσεως 43 διαπληκτίστηκε με υπάλληλο του ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καυγάς ξεκίνησε με αφορμή το δέμα που επρόκειτο να παραλάβει.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την υπάλληλο, τραυματίζοντάς την. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα, ευτυχώς όμως η κατάστασή της δεν θεωρείται σοβαρή.

Ο δράστης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.