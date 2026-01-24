Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, όταν πελάτης αποχώρησε χωρίς να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής.

Κατά την προσπάθεια εργαζομένου να αποτρέψει τον πελάτη, υπήρξε επαφή με το όχημα του πελάτη που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζομένου.

Ο πελάτης συνελήφθη, ενώ ο τραυματίας εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταδίκασαν απερίφραστα κάθε μορφή βίας σε ανακοίνωσή τους για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η στιγμή που ο άνδρας παρασύρει με το αυτοκίνητό του την υπάλληλο των ΕΛΤΑ