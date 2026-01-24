Σε ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, άνδρας διαπληκτίστηκε με υπάλληλο κατά την παραλαβή δέματος και τη χτύπησε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με τραύματα που δεν θεωρούνται σοβαρά.

Ο δράστης συνελήφθη.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα ΕΛΤΑ Βριλησσίων, όταν άνδρας που πήγε να παραλάβει δέμα στην οδό Αναπαύσεως 43 διαπληκτίστηκε με υπάλληλο του ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καυγάς ξεκίνησε με αφορμή το δέμα που επρόκειτο να παραλάβει.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την υπάλληλο, τραυματίζοντάς την. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα, ευτυχώς όμως η κατάστασή της δεν θεωρείται σοβαρή.

Ο δράστης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.