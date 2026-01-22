- Το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας με αύξηση 4,9%, φτάνοντας τα 83.333.571 επιβάτες έναντι 79.424.082 το 2024.
- Οι κινήσεις αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις) το 2025 αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 39 αεροδρόμια της χώρας, με συνολικά 629.633 πτήσεις έναντι 604.873 πτήσεων το 2024.
Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης, καταγράφοντας αύξηση 4,9%, έκλεισε το 2025 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έφτασε τα 83.333.571, έναντι 79.424.082 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024. Ειδικότερα, συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 629.633 πτήσεις, έναντι 604.873 πτήσεων το 2024.
Στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ‘Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σύμφωνα με την ΥΠΑ, άνοδο 6,9% παρουσίασε η επιβατική κίνηση κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2025 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος) ανήλθε στους 12.824.813 επιβάτες, έναντι 12.001.679 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Ταξίδια στο εξωτερικό: Τι ισχύει σήμερα για διαβατήρια, νέες ταυτότητες και προσωπικό αριθμό
Πολλοί πολίτες που σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό αναρωτιούνται αν απαιτείται η νέα αστυνομική ταυτότητα για την έκδοση διαβατηρίου. Η απάντηση είναι όχι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία.
Έκδοση διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα
Η παλιά αστυνομική ταυτότητα εξακολουθεί να είναι αποδεκτή για την έκδοση διαβατηρίου, αρκεί να είναι σε ισχύ και σε καλή κατάσταση. Δεν απαιτείται η κατοχή της νέας ταυτότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
Πότε ζητείται νέα ταυτότητα
Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας ταυτότητας πριν ολοκληρωθεί η αίτηση για διαβατήριο, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
- Αν η παλιά ταυτότητα είναι φθαρμένη ή δυσανάγνωστη.
- Αν υπάρχουν ασυμφωνίες στοιχείων, όπως όνομα, επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης.
- Αν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί νέα ταυτότητα.
Τι ισχύει για τη νέα ταυτότητα
Η νέα αστυνομική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει τον Προσωπικό Αριθμό, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου. Η εφαρμογή της προχωρά σταδιακά και δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες των διαβατηρίων.
Πρακτικές επιλογές για τους πολίτες
Όσοι δεν έχουν άμεση ανάγκη ταξιδιού μπορούν να επιλέξουν:
- να ξεκινήσουν παράλληλα τις διαδικασίες για ταυτότητα και διαβατήριο,
- ή να εκδώσουν πρώτα το διαβατήριο, καθώς συνήθως ολοκληρώνεται ταχύτερα.