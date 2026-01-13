Κακοκαιρία με χιόνι και πάγο πλήττει την Ευρώπη, οδηγώντας σε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων καθώς και σε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε πολλές χώρες. Οι αεροπορικές υποδομές δέχονται ισχυρό πλήγμα από τις καιρικές συνθήκες.

Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα – «Πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Ο παγετός ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται καθ’ όλη  διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Πράλληλα και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία ανακοίνωσε ότι κλείνει σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).

