Κακοκαιρία με χιόνι και πάγο πλήττει την Ευρώπη, οδηγώντας σε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων καθώς και σε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε πολλές χώρες. Οι αεροπορικές υποδομές δέχονται ισχυρό πλήγμα από τις καιρικές συνθήκες.

Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βιέννη και Μπρατισλάβα – «Πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann. 👉 https://t.co/UnUeYmlek1 #Glatteis #Eisregen #Wien #Flughafen pic.twitter.com/AxdibwyA7v — WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) January 13, 2026

Ο παγετός ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE — Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026

Καθυστερήσεις αναμένονται καθ’ όλη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Πράλληλα και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία ανακοίνωσε ότι κλείνει σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας).