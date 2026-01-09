Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε τη βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, ενώ αεροπορικά και σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν λόγω των θυελλωδών ανέμων και των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Η καταιγίδα έπληξε αρχικά τη Βρετανία, πριν κινηθεί ανατολικά προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Στη Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων χαρακτήρισε το φαινόμενο ως ένα από τα εντονότερα των τελευταίων ετών.

Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, κυρίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη. Ως το μεσημέρι, η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου 60.000 σπίτια, ενώ ανάλογες διακοπές σημειώθηκαν σε 60.000 κατοικίες στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία.

Ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις

Στην Ολλανδία, οι σφοδρές χιονοπτώσεις οδήγησαν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Άνεμοι που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα σάρωσαν τη Μάγχη, με ρεκόρ 213 χλμ/ώρα να καταγράφεται στο Μπαρφλέρ της βορειοδυτικής Γαλλίας. Η SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας EDF ανακοίνωσε ότι δύο αντιδραστήρες στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Φλαμανβίλ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος σε γραμμή υψηλής τάσης. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε στέγες και πτώσεις δέντρων.

Στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις διακόπηκαν καθώς η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό χιόνι. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια… χιονίζει λίγο και τα πάντα μοιάζουν να σταματάνε», δήλωσε ο 86χρονος Ντέιβιντ Γκολντστόουν από το Γούλβερχαμπτον.

Πεζοί προσπαθούσαν να κινηθούν με δυσκολία στους δρόμους, αποφεύγοντας τους όγκους χιονιού. «Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, έτσι δεν είναι;», είπε η 53χρονη Τρέισι Γουίλκς.

Παγετός και επιπτώσεις στη βόρεια Ευρώπη

Στη βόρεια Γερμανία, η Deutsche Bahn ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως ένα από τα πιο έντονα των τελευταίων χρόνων. «Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου επιβάτες έχουν αποκλειστεί σε ακινητοποιημένα τρένα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Βερολίνο.

Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου ακυρώθηκαν περίπου 40 πτήσεις, ενώ η Volkswagen ανέστειλε τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Φόλφσμπουργκ και δεν λειτούργησε καθόλου η μονάδα στο Έμντεν. Η KLM ακύρωσε τουλάχιστον 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.

Στην Ουγγαρία, ο στρατός επενέβη για να απεγκλωβίσει οδηγούς που παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Παράλληλα, στα δυτικά Βαλκάνια καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, με την Αλβανία να πλήττεται από πλημμύρες και έναν άνθρωπο να εντοπίζεται νεκρός. Στη βορειοανατολική Τουρκία, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε στέγες κτιρίων.