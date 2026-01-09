Κακοκαιρία στην Ήπειρο προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα, με τον ποταμό Λούρο να βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης και τον Καλαμά να έχει ήδη υπερχειλίσει, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Η περιοχή βρίσκεται στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διακοπές ρεύματος και ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν παγώσει χωριά και πόλεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή.

Περίπου 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Ηπείρου για τον καθαρισμό των δρόμων από το πυκνό χιόνι και την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις. Τα συνεργεία συνεχίζουν να ρίχνουν αλάτι, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παγετού. Στα Ιωάννινα και την Άρτα οι μετακινήσεις γίνονται με μεγάλη δυσκολία και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη.

Με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -7 βαθμούς στο Μέτσοβο και στους -3 στα Τζουμέρκα, οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο των σχολείων για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μετσόβου, σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.