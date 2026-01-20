Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε σειρά από εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που κυκλοφορεί και ένα στιγμιότυπο το οποίο φαίνεται να δείχνει μηνύματα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οι αναρτήσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social έχουν προκαλέσει νέα συζήτηση για τη χρήση επεξεργασμένων φωτογραφιών μέσω AI.

Μία από τις εικόνες φαίνεται να είναι τροποποιημένη εκδοχή φωτογραφίας που είχε ληφθεί τον Αύγουστο του 2025, όταν Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον για τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην επεξεργασμένη εκδοχή που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο πίνακας παρουσίασης έχει αλλαχθεί, ώστε η αμερικανική σημαία να καλύπτει τη Βόρεια Αμερική, τον Καναδά και τη Γροιλανδία. Στην αρχική φωτογραφία απεικονιζόταν η γραμμή του μετώπου του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια ακόμη ανάρτηση του Τραμπ απεικονίζει σκίτσο στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ καρφώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς.

Στο προσκήνιο της εικόνας διακρίνεται πινακίδα με την ένδειξη “Greenland: US territory, est. 2026.”, δηλαδή «Γροιλανδία: Αμερικανικό έδαφος, ιδρ. 2026».

Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα που του έστειλε για τη Γροιλανδία ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντάς του τη διοργάνωση συνάντησης της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με screenshot που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης εξέφρασε την απορία του για τις κινήσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία».

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι το «ιδιωτικό μήνυμα» είναι αυθεντικό, υπογραμμίζοντας πως «καταδεικνύει τη συνέπεια του Γάλλου προέδρου τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μηνύματος, ο Μακρόν αναφέρει ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας» και ότι «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», προσθέτοντας ωστόσο: «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ», εξηγώντας ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό της». Παράλληλα, τον προσκαλεί να δειπνήσουν μαζί στο Παρίσι «προτού αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ».

Η στάση του Παρισιού για τη Γροιλανδία και τη διεθνή συνεργασία

Το περιβάλλον του Μακρόν τόνισε ότι «στη Γροιλανδία, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών δεν είναι διαπραγματεύσιμος» και πως η δέσμευση της Γαλλίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Αρκτικής «παραμένει σταθερή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η φετινή γαλλική προεδρία της G7 αποτελεί «μια χρήσιμη ευκαιρία για να ενισχυθεί ο διάλογος και η διεθνής συνεργασία».

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρούτε για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τη Γροιλανδία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα ασφάλειας και στη στρατηγική σημασία της περιοχής για τη Δύση.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχει συμφωνηθεί η πραγματοποίηση συνάντησης στο Νταβός της Ελβετίας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής διαφόρων πλευρών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε: «Η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!». Με τη δήλωση αυτή επανέλαβε τη θέση του για τον κρίσιμο ρόλο της περιοχής στα αμερικανικά συμφέροντα.

Σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους ότι η Δανία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει επαρκώς το νησί, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλειά του.

Ο πρώην πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στη Φλόριντα σχετικά με τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν το ζήτημα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επαναλαμβάνοντας πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες της Δανίας, είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε, επιμένοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση του νησιού.