Οι φονικές πυρκαγιές στη νότια Χιλή συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με τις νέες εστίες να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο και επιδεινώθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους ταχύτητας άνω των 70 χ.α.ώ. στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 20, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε.

Την τρίτη ημέρα των φονικών πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται στη νότια Χιλή, η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη χθες Δευτέρα, καθώς νέες εστίες φωτιάς δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών εν μέσω του θέρους στο νότιο ημισφαίριο.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο και ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, που έφταναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε, ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων ανέβηκε στους 20 νεκρούς, από 19 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ πάνω από 1.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περισσότερα από 350.000 στρέμματα γης έχουν καεί, με ολόκληρες συνοικίες και πόλεις να έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

«Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη», δήλωσε ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κατά την επίσκεψή του στον νομό Νιούμπλε.

Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν χθες στους 25 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Νέες εστίες και εκτεταμένες καταστροφές

Ο πρόεδρος Μπόριτς προειδοποίησε για την «εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς στον νομό Αραουκανία, που οπωσδήποτε περιπλέκει την κατανομή των δυνάμεων». Η Αραουκανία βρίσκεται νοτιότερα της Μπιομπίο, όπου σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δασών (CONAF) καίγονταν χθες περίπου 14.000 στρέμματα.

Η Μπιομπίο έχει δεχθεί τα βαρύτερα πλήγματα, με πόλεις όπως η Λιρκέν και η Πένκο να έχουν σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη, μετά τη ραγδαία εξάπλωση των πυρκαγιών το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Ήταν φρικτό. Προσπάθησα να καταβρέξω όσο περισσότερο ήταν δυνατόν το σπίτι, αλλά είδα πως οι φλόγες έφταναν στη γειτονιά μου. Πήρα τον γιο μου, ο αδελφός μου έβγαλε τον σκύλο μου και φύγαμε», αφηγήθηκε η Γιαγόρα Βάσκες, κάτοικος της Λιρκέν, λιμανιού στον Ειρηνικό με 20.000 κατοίκους.

Η ίδια περιέγραψε πως η προσπάθεια διαφυγής με αυτοκίνητο αποδείχθηκε αδύνατη, καθώς δεκάδες άλλοι κάτοικοι έκαναν το ίδιο, προκαλώντας χάος στους δρόμους. «Αναγκαστήκαμε να βγούμε, επειδή οι φλόγες ήταν δίπλα μας και τρέξαμε για να σωθούμε από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό», είπε.

«Κύμα φωτιάς» και φόβος για το αύριο

Ο φόβος για καταλήψεις οικοπέδων οδήγησε τη Βάσκες να επιστρέψει και να στήσει σκηνή ανάμεσα στα αποκαΐδια. «Καλύτερα να προλάβουμε απρόοπτα και να μείνουμε εδώ», εξήγησε η αδελφή της, Κοστάνσα Βάσκες, που έσπευσε να τη στηρίξει.

Η περιοχή είχε πληγεί το 2010 από σεισμό 8,8 βαθμών και τσουνάμι, που στοίχισαν τη ζωή σε 530 ανθρώπους. Αυτή τη φορά, όπως λένε οι κάτοικοι, ήρθε «κύμα φωτιάς, όχι νερού».

Σε συνοικίες που πέρασε η πύρινη λαίλαπα, οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν δρόμους και να περισώσουν ό,τι απέμεινε, ανάμεσα σε καμένα αυτοκίνητα και ερείπια σπιτιών. Ο 67χρονος συνταξιούχος Ραούλ Μουνιός, μαζεύοντας συντρίμμια από το κατεστραμμένο του σπίτι, ανέφερε πως η γειτονιά του «δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Κλιματική κρίση και αυξανόμενος κίνδυνος

Στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο έχει κηρυχθεί κατάσταση φυσικής καταστροφής, που επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν σφοδρά τη Χιλή, ιδιαίτερα το κεντρικό και το νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιστήμης του Κλίματος και Ανθεκτικότητας της χώρας, η αύξηση της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ξηρασία της τελευταίας δεκαετίας ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Το νότιο τμήμα της Χιλής έχει καταγράψει θερμοκρασίες «άνευ προηγουμένου», που φτάνουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Παταγονία στην Αργεντινή επλήγη την περασμένη εβδομάδα από πυρκαγιές που κατέστρεψαν πάνω από 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές του Μπουένος Άιρες.