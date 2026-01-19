Ο πρόεδρος της χώρας, Γκαμπριέλ Μπόριτς, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στο νότιο τμήμα της χώρας. Όπως ανακοίνωσε, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 18, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Παράλληλα, κηρύχθηκε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

«Έχουμε επιβεβαιωμένο αριθμό 18 ανθρώπων που απεβίωσαν», ανέφερε ο πρόεδρος, προσθέτοντας: «Μπορώ όμως να σας πω με βεβαιότητα ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί». Οι δηλώσεις του έγιναν στην πόλη Κονσεψιόν, όπου μετέβη για να συντονίσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ασφαλείας, Λουίς Κορδέρο, είχε κάνει λόγο για 15 νεκρούς και περισσότερους από 50.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι πυρκαγιές, ενισχυμένες από υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, ξέσπασαν το Σάββατο στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 300 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ωστόσο, όπως προειδοποίησε ο Μπόριτς, «ο αριθμός αυτός είναι πολύ υποτιμημένος» και μπορεί να ξεπεράσει τις 1.000. Η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας αφορά κυρίως τις περιοχές Λιρκέν και Πένκο του νομού Μπιομπίο, όπου, όπως είπε ο πρόεδρος, «οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς».

Στις κοινότητες αυτές, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν ότι πολλά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ο 25χρονος φοιτητής Ματίας Σιντ περιέγραψε ότι «στις 02:30 το πρωί η πυρκαγιά ήταν εκτός ελέγχου, σαν θύελλα φωτιάς που καταβρόχθισε τα σπίτια». Όπως είπε, οι κάτοικοι «αναγκάστηκαν να φύγουν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν» για να σωθούν.

Ο δήμαρχος της Πένκο, Ροδρίγο Βέρα, δήλωσε ότι μόνο στη δική του κοινότητα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Ανεξέλεγκτες φωτιές και δύσκολες συνθήκες

Στη γειτονική Λιρκέν, μια πόλη 20.000 κατοίκων με λιμάνι στον Ειρηνικό Ωκεανό, η κατάσταση είναι επίσης δραματική. «Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και έκαψε ολόκληρες συνοικίες», δήλωσε ο 57χρονος κάτοικος Αλεχάντρο Αρεδόνδο, προσθέτοντας ότι πολλοί κάτοικοι σώθηκαν τρέχοντας προς την παραλία.

Ο διευθυντής της εθνικής εταιρείας δασών (CONAF) στην περιοχή Μπιομπίο, Εστέμπαν Κράουσε, τόνισε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «πολύ δύσκολες» και πως η πυρκαγιά παραμένει «εντελώς εκτός ελέγχου».

Οι αρχές αναμένουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και ισχυρούς ανέμους. «Τις επόμενες ώρες οι κλιματικές συνθήκες δεν θα είναι ευνοϊκές, καθώς περιμένουμε ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Άλβαρο Ελισάλδε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «περίπλοκη».

Περίπου 3.700 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των μετώπων. Ο πρόεδρος Μπόριτς έχει ήδη κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής, επιτρέποντας την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στις πληγείσες περιοχές.

Επαναλαμβανόμενες τραγωδίες

Τα τελευταία χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν σφοδρά τη Χιλή, κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα της. Τον Φεβρουάριο του 2024, πολλαπλές φωτιές γύρω από τη Βίνια δελ Μαρ στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εισαγγελίας. Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι επλήγησαν από εκείνη την καταστροφή.