Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές που μαίνονται σε δύο επαρχίες της νότιας Χιλής, οι οποίες έχουν επίσης αναγκάσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε «τουλάχιστον 16 ανθρώπους» και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 50.000 ανθρώπων από τις περιοχές Νιούμπλε και Μπίομπιο σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων νότια του Σαντιάγο, δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορδέρο.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

«Μπροστά στις σοβαρές πυρκαγιές που μαίνονται, αποφάσισα να κηρύξω την κατάσταση φυσικής καταστροφής για τις επαρχίες Νιούμπλε και Μπιόμπιο», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες, εν μέσου καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Χιλής CONAF, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 24 ενεργά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες εστίες να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νιούμπλε και Μπίομπιο, όπου και κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.