Καλεσμένος στην παρέα του Buongiorno ήταν ο Στράτος Τζώρτζογλου. Όπως είπε ο ηθοποιός, διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του.

«Μόλις βγήκα από την κόλαση. Ήμουν 3 χρόνια στην κατάθλιψη και βγήκα αναγεννημένος. Εκτιμώ κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου. Πέρασα 2 χρόνια στη βαθιά κόλαση, είχε φύγει η μητέρα μου και αποχωρίστηκα τον γιο μου. Έβαζα πράγματα κάτω από το χαλί και πολλές θλίψεις δεν τις πένθησα σωστά», είπε.

«Με τη μητέρα μου, ούτε με τον θάνατό της κατάφερα να την πενθήσω σωστά. Ήμουν ψυχρός, σαν να μην είχε συμβεί σε μένα. Είχα αφιερώσει όλη τη ζωή μου στη μάνα μου. Ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, την λάτρευα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα φύγει. Ήταν η φίλη μου, η κολλητή μου. Ήταν η έμπνευσή μου στο θέατρο».

Όσον αφορά τον γιο του, ανέφερε: «Είμαι ευλογημένος, τον θαυμάζω. Είναι ένα παιδί που ζει μόνο του, δεν του στέλνουμε λεφτά εγώ και η Μαρία (Γεωργιάδου). Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται τη ζωή του. Είναι πολύ σεμνός».

«Χωρίσαμε, αλλά δεν χωρίσαμε»

Για τον χωρισμό του με την σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, είπε: «Η Σοφία είναι ένας άγγελος, πανέμορφος, καλοσυνάτος, που παντρεύτηκα. Ήταν καρμική συνάντηση. Μου συνέβη μία ρωγμή, στην οποία την απόλαυσα με όλη μου την καρδιά. Δεν ήταν κάτι επιδερμικό. Αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τελειώνουν, όπως και με την Μαρία. Χωρίσαμε σύμφωνα με τους κοινωνικούς όρους, δουλεύουμε μαζί, είναι η οικογένειά μου. Εάν κόψεις τις φλέβες μου θα βγει η λέξη Μαρία και Αλκιβιάδης, και τώρα σε αυτό το αίμα προστέθηκε και η Σοφία. Θα την αγαπώ πάντα, είτε είμαστε στον ίδιο χώρο είτε όχι. Το ίδιο κι εκείνη», είπε.

«Τον Οκτώβριο είπα στην Σοφία να πάει στη μαμά της, που είχε θέμα υγείας. Πλέον έχει αλλάξει σπίτι. Δεν θέλαμε να βγει στη δημοσιότητα, από κάπου διέρρευσε. Γίνεται παραφιλολογία, η οποία μειώνει και τη Σοφία και εμένα. Δεν το θέλαμε, θα δινόταν πολλή ένταση στη φήμη. Το τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες… Δεν με ενοχλεί να πουν ότι χωρίσαμε, γιατί δεν χωρίσαμε. Η Σοφία είναι οικογένεια και θα παραμείνει».

«Όταν ερωτευτώ, η πρώτη θα είναι η Σοφία που θα το μάθει. Το ίδιο και για εκείνη. Η αγάπη θέλει να την δίνεις με ωφέλιμο τρόπο, για το καλό του άλλου. Κανείς πρέπει να κοιτάει την εξέλιξη της ψυχή του. Με ενδιαφέρει να είναι κανείς ευτυχισμένος μέσα από πνευματικό δρόμο. Είμαι πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, που υπάρχω μόνος μου και διαβάζω τα βιβλία μου, με τη Σοφία. Πρέπει ντε και καλά να μένουμε στον ίδιο χώρο και οι δικές μου συνήθειες να την καταπιέζουν; Εγώ τώρα την βρίσκω απεριόριστα».

Όπως είπε ο ηθοποιός, νιώθει πως έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος στη ζωή του με τη Σοφία Μαριόλα και ετοιμάζονται για τον επόμενο.