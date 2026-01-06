Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο «Happy Day» την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, τους θαυμαστές και τις σημαντικές επιλογές ζωής που τον καθόρισαν, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της καριέρας και της προσωπικής του πορείας.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε περιόδους κατά τις οποίες το ενδιαφέρον του κοινού επικεντρωνόταν περισσότερο στην εξωτερική του εμφάνιση παρά στην υποκριτική του.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές»

Μίλησε για την συμμετοχή του στο έργο «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» και σημείωσε πως, παρότι είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του, ένα μεγάλο μέρος του κοινού ερχόταν στο θέατρο με διαφορετικό κίνητρο. Όπως είπε, πολλοί θεατές ήθελαν απλώς να τον δουν γυμνό, γεγονός που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο εύκολα η εικόνα μπορεί να επισκιάσει την ουσία της τέχνης.

«Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούνε για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου ‘χει συμβεί και αυτό. Γιατί στο ”Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι” πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία. Αλλά πολύς κόσμος ερχότανε για να με δει γυμνό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η εξωτερική του εμφάνιση επηρέασε τη σχέση του με τις γυναίκες, ο Στράτος Τζώρτζογλου, είπε πως, όταν κάποιος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη σωματική απόλαυση, η εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο.

Όπως ανέφερε, του είχαν γίνει πολλές προτάσεις, καθώς τον έβλεπαν ως «πακέτο» γοητείας, ωστόσο ο ίδιος σπάνια ενέδιδε, επιλέγοντας συνειδητά να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Ειδικότερα δήλωσε: «Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει. Γιατί σε βλέπουνε σαν πακέτο. ”Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα ‘θελα γρήγορα να πάω μαζί του”. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις αλλά δεν πήγαινα».

«Δεν ήμουν του one night stand»

Ο γωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν πίστεψε στις ευκαιριακές σχέσεις. Θύμισε πως παντρεύτηκε σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 21 του χρόνια, με γυναίκα που αγαπούσε βαθιά, παραμένοντας απόλυτα πιστός. Ακόμη και μετά τον χωρισμό του, όπως είπε, επέλεγε πάντα σχέσεις με διάρκεια, δύο ή τριών ετών, μέχρι να έρθει η Σοφία, με την οποία παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια. «Εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα με την οποία την αγαπούσα και ήμουνα πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Και ήμουνα πολύ πιστός. Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να ‘ρθει η Σοφία με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί. Δεν ήμουνα του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω».

Τέλος ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε πως ο γάμος του δεν λειτουργούσε αποτρεπτικά για όσους τον θαύμαζαν -είτε γυναίκες είτε, ενδεχομένως, και άντρες. Επεσήμανε ότι αυτή η σεξουαλική προσφορά μπορεί να κολακεύσει το «εγώ» ενός ανθρώπου, αλλά όχι την ψυχή του, υπογραμμίζοντας πως πάντα πρόσεχε πού θα δώσει την ενέργειά του και τι θα πάρει πίσω. «Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουνα παντρεμένος… Το δείχνανε. Όπως και πιθανόν και άντρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακέψει λίγο ένα κομμάτι του ”εγώ” σου, όχι της ψυχής σου», κατέληξε ο γνωστός ηθοποιός.