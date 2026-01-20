Πλήθος ηθοποιών, φίλων της και ανθρώπων από τους χώρους των τεχνών και της ενημέρωσης βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μέλπω Ζαροκώστα.

Η ηθοποιός που έφυγε σε ηλικία 92 ετών, υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μια πορεία που ξεκίνησε από την Αθήνα και απλώθηκε μέχρι την Αυστραλία, πριν επιστρέψει για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή.

«Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, τα τελευταία χρόνια κατέπεσε» λέει ο γιος της

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε συγκινημένος, με θερμά λόγια, για τη μητέρα του: «Ως μητέρα ήτανε υπερβολικά συναισθηματική, μου έδωσε αγάπη μέχρι το όριο του υπερβολικού. Και ακριβώς επειδή ήτανε τόσο προσηλωμένη και ήμουνα ας πούμε τόσο σπουδαίος γι’ αυτή, ο πατέρας μου προσπαθούσε λίγο να κάνει μια μικρή… ανάσχεση του φαινομένου. Γιατί εντάξει, η υπερβολική προστασία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όμως το είχε υπόψη της. Δηλαδή είχε μία αυτοπαρατήρηση και ρωτούσε πάντα τους ειδικούς και παρότι ας πούμε πόναγε η καρδιά της, της λέγανε πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο, να πάει να παίξει, τέλος πάντων να πέσει…. Και έτσι μεγάλωσα ειδικά στην εφηβεία με αρκετές ελευθερίες, για τις οποίες επέμενε και ο πατέρας μου. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εντάξει, σε νεότερη ηλικία, ως νέος εγώ διαφωνούσα σε κάποια πράγματα, μου έδινε συμβουλές οι οποίες οι περισσότερες βγήκανε και όπως είναι φυσικό τις καταλαβαίνουμε όταν ενηλικιωνόμαστε. Τα τελευταία της χρόνια ήταν δύσκολα, δηλαδή εδώ και πέντε χρόνια πολύ αχνά ξεκίνησε μια φθορά του μυαλού. Η οποία δυστυχώς… η χαριστική βολή ήτανε το καλοκαίρι του ’24, όπου κατέπεσε. Κατέπεσε και μετά από μια φυσική πτώση. Και από τότε έγινε ένας αγώνας».

Γεννημένη το 1933 στον Πειραιά, κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα και της Δέσποινας Σπυροπούλου, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της πρόσφερε μόρφωση και καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Μετά τον πόλεμο η οικογένειά της μετανάστευσε αρχικά στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στην Αυστραλία, όπου η νεαρή τότε Μέλπω αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της για το θέατρο, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της Greece & Co. Σπούδασε υποκριτική στο Metropolitan Theater και στο Canandale School of Radio Studies στο Σίδνεϊ, όπου έμαθε επίσης σκηνοθεσία και σεναριογραφία, και έμεινε εκεί συνολικά έντεκα χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Ζαρόκωστα εντάχθηκε ενεργά στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε πλήθος παραστάσεων και ταινιών. Στον κινηματογράφο έγινε γνωστή μέσα από έργα όπως Death Strikes Again (1961) και Το λεβεντόπαιδο (1969), όπου ερμήνευσε τη Νόρα Αθανασίου. Παράλληλα, η δημιουργική της φύση την οδήγησε και στη συγγραφή, με σημαντική παρουσία σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Απ’ την κωμωδία στο δράμα (1970), για την οποία έγραψε 175 επεισόδια, καθώς και οι Αληθινές ιστορίες (1974).

Η καλλιτεχνική της πορεία χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, ευαισθησία και βαθιά αγάπη για το θέατρο. Παρέμεινε ενεργή και παρούσα στους αγώνες των ηθοποιών, όπως σημείωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της παρουσία και την προσφορά της στην κοινότητα των καλλιτεχνών. Η ζωή και η καριέρα της Μέλπως Ζαρόκωστα συνθέτουν το πορτρέτο μιας γυναίκας που ακολούθησε με πείσμα την τέχνη της, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που συνδέει τον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο με μια εποχή δημιουργικής άνθησης.