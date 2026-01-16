Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Η αγαπημένη ηθοποιός που έπασχε από άνοια, είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου της τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η είδηση του θανάτου της προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους φίλους της, που τη θυμούνται για την προσφορά της στον χώρο της υποκριτικής.ΝΑΙ

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στις 7 Μαΐου 1933 και μεγαλώσε στην Αυστραλία, όπου σπούδασε θέατρο, σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική στο Σίδνεϊ. Εκεί ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Καριέρα

Υπήρξε μία από τις εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου σε παραγωγές της Φίνος Φιλμ. Μεταξύ των ταινιών στις οποίες εμφανίστηκε είναι:

«Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» (1959), «Υπάρχει και φιλότιμο» (1965), «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» (1967), «Μια τρελή, τρελή σαραντάρα» (1970) και «Τα τσακάλια» (1981).

Συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές μέχρι τα μεταγενέστερα χρόνια, όπως «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Αστέρας Ραχούλας».

Συγγραφέας & Θεατρική Δράση

Πέρα από την υποκριτική, η Ζαρόκωστα διέπρεψε ως συγγραφέας, σεναριογράφος και μεταφράστρια θεατρικών έργων — ανάμεσά τους και το δικό της θεατρικό «Συμβιβαστήκαμε», που βραβεύτηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και το σενάριο «Ανταρσία των 10» που τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ήταν το πρώτο γυναίκειο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και υπηρέτησε ως πρόεδρός της.

Διακρίσεις & Έργο

Η Ζαρόκωστα είχε μια πολυσχιδή καλλιτεχνική πορεία, με συμμετοχές σε δεκάδες έργα, μεταφράσεις άνω των 150 θεατρικών, και σενάρια για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση — στοιχεία που την καθιστούν μία από τις σημαντικότερες μορφές του νεότερου ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.