«Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», υποστήριξε σε trailer της συνέντευξής του σε τηλεοπτική εκπομπή στο ΚΡΗΤΗ TV, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας την επιθυμία να επενδύσει στο νησί. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για «φλέγοντα» ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει», άσκησε κριτική στις δημοσκοπήσεις που χαρακτηρίζει «παντελώς άχρηστες», μιλά για τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πόθεν Έσχες του, τις πολιτικές συνεργασίες και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση με καθαρότητα και ειλικρίνεια.