Με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε για μια ακόμη φορά η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (16.1) και σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας στην πλατφόρμα Χ, αντικείμενο της συνάντησής τους ήταν ο σχεδιασμός της εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ το 2026. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβειρα: «Ήταν υπέροχο που πρόσφατα συνάντησα τον αγαπητό μου φίλο, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, για να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας το 2026!».

It was wonderful recently catching up with my dear friend @GreeceMFA George Gerapetritis to discuss ways we’ll be working together to make the U.S.-Greece partnership even stronger in 2026! pic.twitter.com/TuSMGUyimq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 18, 2026

Εν τω μεταξύ, σήμερα Κυριακή (18/1) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου στο Κάιρο. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε και διμερής συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty.