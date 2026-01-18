Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στην εκπομπή «Face to Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε στις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χαμό της αδελφής του Δέσποινας. Όπως είπε «μου κόστισε πολύ η απώλεια της αδερφή μου Δέσποινας, ένιωσα ότι κόπηκε ένα κομμάτι μου».

Αναφερόμενος στην οικογένεια και τις απώλειες, που βίωσε, είπε ότι «έπρεπε να μάθω να μην αντιμετωπίζω τον πόνο ρομποτικά, αλλά ανθρώπινα», σημειώνοντας πως αυτό άλλαξε και τον τρόπο, που βλέπει τους ανθρώπους γύρω του.

«Δυστυχώς έχασα ανθρώπους πολύ μικρός στη ζωή μου, Πολύ αγαπητούς μου φίλους και από τότε έκλεισα. Δηλαδή, η άμυνά μου ήταν να μην αντιμετωπίζω τα θέματα ή να τα βλέπω με μια απόσταση ή να βλέπω τον ρόλο μου, σαν να προσπαθώ να απαλύνω τον πόνο των άλλων γύρω», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος και εξομολογήθηκε ότι, αν κάτι του κόστισε πολύ, ήταν όταν έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, η Δέσποινα.

«Είναι ότι νιώθεις ότι κόβεται ένα κομμάτι σου πια» είπε και μίλησε με τρυφερότητα για τις τρεις αδελφές του και τα παιδικά τους χρόνια, όταν τον «πείραζαν» ότι δεν έχει καλή φωνή για να τραγουδά και αστειευόμενος είπε «καλά έκαναν».