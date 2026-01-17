Η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το καρναβάλι του 2026, αφού έφθασε η ώρα της χαράς της ζωής, της διασκέδασης, του κεφιού, της δημιουργίας, της ανατροπής, της σάτιρας και της έμπνευσης. Στις 9:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης στην πλατεία Γεωργίου, όμως οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με την παραδοσιακή τελετή της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου.

Το λάβαρο δόθηκε από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρη Δημησιάνο στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη υπό τους ήχους της ομάδας κρουστών “Ritmo Loco Street Band”.

Στις 9:00 το βράδυ θα ξεκινήσει στην πλατεία Γεωργίου η επίσημη τελετή έναρξης, που θα έχει ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη» και βασίζεται, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία.

Σύμφωνα πάντα με την ΚΕΔΗΠ, «το πατρινό καρναβάλι δεν είναι ένα γεγονός που απλώς παρακολουθείται, αλλά μια γιορτή που υπάρχει ενεργή συμμετοχή από όλους, ενώ η θεματική ‘συνομιλεί’ με τη σύγχρονη εποχή, χωρίς να δαιμονοποιεί την τεχνολογία, αναδεικνύοντας την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής, της παρέας και της κοινής εμπειρίας, που αποτελούν τον πυρήνα του θεσμού».

Η παράσταση της τελετής έναρξης θα αναπτυχθεί σε τρία διακριτά μέρη:

*Την εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

*Την ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

*Την κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.