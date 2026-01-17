Εθελοντές από όλη την Κρήτη συνεχίζουν με κάθε διαθέσιμο μέσο την αναζήτηση του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Καθώς περνούν οι ημέρες, οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός μειώνονται.

Οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου μετά την άφιξη στο νησί 16 εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ). Η πρωτοβουλία αυτή κινητοποίησε και πολλές τοπικές ομάδες, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.

Ο επικεφαλής των ερευνών και πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, μίλησε στο Creta24 την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να δουν τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να βοηθήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

H εικόνα με τη χρήση ΑΙ

Όπως εξήγησε, οι εθελοντές ερεύνησαν περιοχές όπου υπήρχαν μαρτυρίες για πιθανή εμφάνιση του γιατρού. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επικοινωνούν με τις αρχές μόνο αν είναι βέβαιοι για τις πληροφορίες που διαθέτουν, τονίζοντας: «Μόνο αν είμαστε σίγουροι να λέμε τον είδαμε εδώ ή εκεί».

«Χθες (15.01.2026) ψάξαμε στις Καλύβες, γιατί είχαμε μαρτυρία ότι τον είδαν σε ένα περίπτερο», ανέφερε ο κ. Ράμος. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ακόμη και τη νύχτα, με χρήση θερμικών καμερών. Ωστόσο, η παρουσία πολλών ανθρώπων στην περιοχή λόγω αγροτικών εργασιών δυσχεραίνει το έργο των ομάδων.

«Χθες αποκλείσαμε κάποια σημεία. Σήμερα (16.01.2026) ξεκινήσαμε ξανά από τον Φρε, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Είχαμε νέα μαρτυρία από τα Πεμόνια και θα ψάξουμε εκεί. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που θα ελεγχθούν το Σάββατο (17.01.2026)», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ.

Η πορεία των ερευνών

Οι εθελοντές επιχειρούν χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες. Σύμφωνα με τον Γιώργο Κειμενουλάκη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, οι σημερινές έρευνες επικεντρώνονται γύρω από το χωριό Πεμόνια, με στόχο να επεκταθούν προς το Άγιο Πνεύμα. «Η περιοχή είναι μεγάλη και δύσβατη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση», δήλωσε στο Creta24.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο δάσος κοντά στον Φρε για δεύτερη ημέρα. «Χθες ερευνήσαμε το δάσος όσο ήταν δυνατόν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα ο συνάδελφος Σπύρος Νηστικάκης με τον σκύλο του θα εξετάσει την ανατολική πλευρά», ανέφερε ο θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, Γιάννης Γρηγοράκης.

«Τα δικά μας σκυλιά είναι κυρίως για εντοπισμό φόλων και νεκρών ζώων, επομένως η δική μας έρευνα αφορά το χειρότερο σενάριο, κάτι που απευχόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις

Όπως ανέφερε ο κ. Ράμος, οι έρευνες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έως την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου. Οι εθελοντές ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

«Αν προκύψει κάποιο στοιχείο, μπορεί να καθίσουμε περισσότερο, αρκεί να βρούμε τον Αλέξη», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς τις επόμενες ημέρες.