Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στον Αποκόρωνα Χανίων. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού ξεκίνησαν εκ νέου χθες, με τη συμμετοχή 12 εθελοντών του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για να συνδράμουν με drones, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα Πεμόνια του νομού Χανίων, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του γιατρού, ο οποίος εργαζόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, Χρήστο Ράμο, υπήρξε μαρτυρία πολίτη που ανέφερε ότι είδε τον αγνοούμενο στις Καλύβες στις 17 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η πληροφορία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς στο σημείο δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής εικόνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μητέρα του 33χρονου συμμετέχει και η ίδια στις έρευνες, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές, «με απόλυτη εχεμύθεια», ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Οι επιχειρήσεις συντονίζονται σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, την Ασφάλεια Χανίων, το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, την Πυροσβεστική και πλήθος εθελοντών που συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες.