Σήμερα, ο ουρανός της Αττικής «στολίζεται» με σύννεφα virga, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μετεωρολογικά φαινόμενα.

Πρόκειται για σταγόνες βροχής που ξεκινούν από τα σύννεφα αλλά εξατμίζονται πριν φτάσουν στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα, σύμφωνα με το Meteo.

Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα.