Η Δήλος βυθίζεται κατά ένα εκατοστό τον χρόνο, σύμφωνα με τα πορίσματα του προγράμματος «Δίκτυο Παρακολούθησης των Θαλασσίων Παραμέτρων στη Δήλο». Το φαινόμενο αποδίδεται σε συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν το νησί.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κωνσταντίνος Συνολάκης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην Ακαδημία Αθηνών, η βύθιση οφείλεται στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής και στις γεωλογικές διεργασίες που προκαλούν καθίζηση ή ανύψωση των ακτών.

Η μελέτη προβλέπει ότι έως το 2025 η σχετική στάθμη της θάλασσας στη Δήλο θα αυξηθεί κατά 21 εκατοστά στο «αισιόδοξο σενάριο» και κατά 28 εκατοστά στο «δυσμενές». Για το 2100, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις φτάνουν τα 48 και 87 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον κ. Συνολάκη, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη «κλειδώσει», εξαιτίας της υψηλής θερμοχωρητικότητας της θάλασσας, η οποία θα συνεχίσει να επηρεάζει το κλίμα ακόμη κι αν περιοριστεί άμεσα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι επιπτώσεις στη Δήλο και τα αρχαιολογικά της μνημεία

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το Κλιματικό Παρατηρητήριο της Δήλου, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια με τη συνεργασία της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, δείχνουν σημαντικές μεταβολές στο φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον του νησιού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

Η ακτογραμμή μπροστά από την αρχαία πόλη θα υποχωρήσει προς την ενδοχώρα.

Ο υγρότοπος πίσω από το λιμάνι θα επεκταθεί.

Οι μερικώς βυθισμένες αρχαίες λιμενικές κατασκευές θα καλυφθούν πλήρως από το νερό.

Τμήματα επισκέψιμα από το κοινό θα πλημμυρίζουν εποχιακά ή και μόνιμα.

Προτάσεις για την προστασία του νησιού

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δημήτρης Αθανασούλης, πρότεινε – σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» – την εκπόνηση μελετών ακτομηχανικής, τη δημιουργία τεχνητών υφάλων και την ανάπτυξη των ποσειδωνίων για τη μείωση των κυματισμών. Ο κ. Συνολάκης ανέφερε επίσης το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίων κατά μήκος της ακτογραμμής της Δήλου.