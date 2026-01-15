Ένας 38χρονος στην Κύπρο μαχαίρωσε για λόγους αντιζηλίας τον σύντροφο της πρώην του και στη συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο, με το θύμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive.com, το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς φέρει τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραύματα στο δεξί χέρι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:00 το βράδυ της Τετάρτης (14/1) στελέχη της μετέβησαν σε περιοχή του χωριού Κιτίου, έπειτα από πληροφορίες για εντοπισμό κηλίδων αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης. Λίγο αργότερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ενημέρωσε τις αρχές, ότι άνδρας ηλικίας 35 ετών μεταφέρθηκε για περίθαλψη, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο όχημα, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες, ότι είχε μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο και το σταμάτησαν για έλεγχο. Οδηγός ήταν άνδρας 38 ετών, ενώ συνοδηγός μια γυναίκα 41 ετών. Ο 38χρονος ανακρινόμενος προανακριτικά παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε τον 35χρονο με τη χρήση μαχαιριού. Από τις περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε, ότι ο 38χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο από την Αστυνομία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 38χρονος δράστης ανήκε στο θύμα και ότι ο ίδιος μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.