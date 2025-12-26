Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα στην κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκατέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών ανέφερε ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από τηλεφώνημα σε γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ, όπου αναφέρθηκε πως «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι χρησιμοποιήθηκε «υγρό σε μορφή σπρέι» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και το δημόσιο κανάλι NHK, μετέδωσαν πως οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον έξι παραμένουν νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα βίαια εγκλήματα παραμένουν σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που διακρίνεται για το χαμηλό ποσοστό ανθρωποκτονιών και την ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία περί όπλων.