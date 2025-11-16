Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στο μεγάλο νησί Κιούσου της δυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού και τέφρας που έφτασε σε ύψος έως και 4,4 χιλιομέτρων. Οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), το ηφαίστειο εξερράγη αρχικά γύρω στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, περίπου στις 2:30 και στις 10:50.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 13 μήνες που το ύψος του καπνού και της τέφρας ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 30 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της έντονης πτώσης ηφαιστειακής τέφρας.

Η JMA ενημέρωσε ότι η τέφρα κινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και αναμένεται να καλύψει περιοχές στην Καγκοσίμα και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, παρουσιάζει συχνές εκρήξεις διαφορετικής έντασης. Το 2019, η εκτόξευση της τέφρας είχε φτάσει σε ύψος έως και 5,5 χιλιομέτρων.