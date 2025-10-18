Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη, το Κιλαουέα στη Χαβάη, εξερράγη, εκτοξεύοντας λάβα και τέφρα σε ύψος εκατοντάδων μέτρων.

Οι κάμερες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) έδειξαν ροές λάβας να συγκλίνουν και να χαράζουν το τοπίο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι επιστήμονες για πιθανές αλλαγές στη ροή της λάβας ή εκπομπές ηφαιστειακών αερίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γύρω περιοχές.

Το Κιλαουέα θεωρείται «ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο». Από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του, έχουν καταγραφεί 35 εκρήξεις.