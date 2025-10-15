Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται στο ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες της ανατολικής Ινδονησίας, καθώς από χθες το βράδυ σημειώνονται συνεχείς εκρήξεις. Οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων.

Η ισχυρότερη έκρηξη καταγράφηκε σήμερα στις 01:35 (τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 20:35 ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας τέφρα και αέρια σε ύψος έως δέκα χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινδονησιακού Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας. Ο κρατήρας του ηφαιστείου έχει ύψος 1.584 μέτρα.

Νωρίτερα, η πρώτη έκρηξη είχε στείλει στήλη τέφρας σε ύψος περίπου 9 χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στην τέταρτη και υψηλότερη βαθμίδα του εθνικού συστήματος προειδοποίησης.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Μουχάμαντ Ουάφιντ, κάλεσε κατοίκους και τουρίστες να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον έξι χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο πλημμυρών από ροές λάσπης ή ηφαιστειακών αναβλυσμάτων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία αεροδρομίων και να οδηγήσει σε αλλαγές στα σχέδια πτήσεων. Ήδη το αεροδρόμιο της Μομέρε, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο και εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικές πτήσεις, έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Προηγούμενη δραστηριότητα και γεωλογικό υπόβαθρο

Το Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι είχε παρουσιάσει έντονη εκρηκτική δραστηριότητα και τον Ιούλιο, όταν η στήλη τέφρας έφτασε σε ύψος έως 18 χιλιομέτρων, προκαλώντας την ακύρωση περίπου είκοσι πτήσεων προς τη νήσο Μπαλί, 800 χιλιόμετρα δυτικά.

Το ηφαίστειο, το οποίο σημαίνει «άνδρας» στα ινδονησιακά, συνδέεται με το γειτονικό Παραμπουάν («γυναίκα»), όπου η δραστηριότητα είναι ηπιότερη και το υψόμετρο φτάνει τα 1.703 μέτρα.

Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, αποτελεί μία από τις πιο ενεργές σεισμικά και ηφαιστειακά περιοχές του πλανήτη, λόγω της σύγκλισης τεκτονικών πλακών στην περιοχή.