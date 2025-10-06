Ο απολογισμός των θυμάτων από την κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία πριν από μία εβδομάδα αυξήθηκε δραματικά, φθάνοντας τους 54 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, οι οποίες συνεχίζουν να αναζητούν περισσότερους από δέκα αγνοούμενους.

«Έχουμε ανασύρει 54 θύματα που απεβίωσαν», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas), Γιούντι Μπραμάντιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανάκτηση των πτωμάτων σήμερα και να παραδώσουμε τα σώματά τους στις οικογένειες», πρόσθεσε ο Μπραμάντιο, διευκρινίζοντας ότι ακόμη αγνοούνται 13 άνθρωποι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο οικοτροφείο του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι, στην περιοχή Σιντοαρτζό κοντά στη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα. Το πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, την ώρα που οι σπουδαστές προετοιμάζονταν για τη μεσημεριανή προσευχή.

Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB), Μπούντι Ιραουάν, πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη καταστροφή που έχει σημειωθεί στη χώρα από την αρχή του έτους.

Διασωστικές επιχειρήσεις και έρευνα για τα αίτια

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Ινδονησία διαρκούν συνήθως περίπου μία εβδομάδα, ωστόσο μπορεί να παραταθούν εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρεθούν και άλλα θύματα. Οι οικογένειες των αγνοουμένων επέτρεψαν την Πέμπτη τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» των 72 ωρών, κατά την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης περιορίζονται σημαντικά.

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις ενδέχεται να μην τηρούσαν τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

Η χαλαρή εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η έλλειψη επαρκών ελέγχων στα εργοτάξια προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των κτιρίων σε ολόκληρη την Ινδονησία. Τον Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αίθουσα προσευχής σε κτίριο στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.