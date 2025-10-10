Η Ινδονησία ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις περιοχές Βόρειο Σουλαουέζι και Παπούα, η οποία είχε εκδοθεί έπειτα από τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία γεωφυσικών ερευνών της χώρας.

Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, με προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.