Σεισμός 6,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, λίγες ώρες μετά τη δόνηση των 7,5 βαθμών που είχε πλήξει την ίδια περιοχή, προκαλώντας τουλάχιστον 50 τραυματισμούς.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου στις ακτές του βόρειου Ειρηνικού. Ωστόσο, η προειδοποίηση ήρθη όταν καταγράφηκαν κύματα μόλις 20 εκατοστών στη νήσο Χοκάιντο και στο βόρειο τμήμα της Χονσού.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, δεν παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της στάθμης των υδάτων στις περιοχές που είχαν τεθεί σε επιφυλακή.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) κατέγραψε επίσης σεισμό 6,7 βαθμών στις 11:44 τοπική ώρα (04:44 ώρα Ελλάδας), περίπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Κούτζι, στον νομό Ιούατε, στη νήσο Χονσού – τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη του αρχιπελάγους.

Όπως ανέφερε το NHK, η νέα δόνηση ήταν μικρότερης ισχύος από εκείνη της Δευτέρας, όταν είχαν σημειωθεί ζημιές σε υποδομές, σπασμένα παράθυρα και κύματα ύψους 70 εκατοστών.

Επιπτώσεις και μέτρα ασφαλείας

Μετά τον σεισμό της Δευτέρας, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση κτιρίου ύψους 70 μέτρων στην Αομόρι, το οποίο είχε υποστεί ζημιές και υπήρχαν φόβοι κατάρρευσης.

Η ρυθμιστική αρχή που εποπτεύει τους πυρηνικούς σταθμούς ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες στη λειτουργία των εγκαταστάσεων της περιοχής. Παράλληλα, η JMA προχώρησε σε σπάνια προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέου ισχυρού σεισμού μέσα στην επόμενη εβδομάδα στην ίδια γεωγραφική ζώνη.

Η μνήμη του 2011 και ο διαρκής κίνδυνος

Η Ιαπωνία εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του καταστροφικού σεισμού των 9 βαθμών του Μαρτίου 2011, ο οποίος προκάλεσε γιγαντιαίο τσουνάμι και άφησε πίσω του περίπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η τραγωδία εκείνη οδήγησε και στην τήξη τριών αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, τη σοβαρότερη πυρηνική κρίση μετά το Τσερνόμπιλ.

Υψηλή σεισμικότητα και νέες εκτιμήσεις κινδύνου

Η χώρα βρίσκεται πάνω στη διασταύρωση τεσσάρων τεκτονικών πλακών, στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, γεγονός που εξηγεί τη συχνότητα των σεισμών. Στην Ιαπωνία, με πληθυσμό περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων, καταγράφονται ετησίως γύρω στους 1.500 αισθητούς σεισμούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ασθενείς.

Τον Ιανουάριο, ειδική επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε την εκτίμηση για την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στο ρήγμα Νάνκαϊ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια στο 75-82%.

Σύμφωνα με νέα κυβερνητική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο, ένας ενδεχόμενος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα προκαλούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε έως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν ζημιές αξίας έως 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.