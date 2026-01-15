Σύλληψη τριών ατόμων για πώληση συνθετικής κάνναβης σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ τους 35χρονος και δύο γυναίκες 39 και 38 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν η 58χρονη ιδιοκτήτρια και ο 67χρονος σύζυγός της.

Η αστυνομική επέμβαση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έγινε μετά από εντοπισμό τριών πελατών με μικροποσότητες συνθετικής κάνναβης που είχαν αγοράσει από το κατάστημα.

Κατά την έρευνα στο μίνι μάρκετ κατασχέθηκαν 2.640 ευρώ και 20 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης συνολικού βάρους 40,67 γραμμαρίων.

Στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικές αρχές αποκάλυψαν κύκλωμα διακίνησης συνθετικής κάνναβης μέσα από μίνι μάρκετ της περιοχής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα —ένας 35χρονος και δύο εργαζόμενες, ηλικίας 39 και 38 ετών— ενώ ταυτοποιήθηκαν η 58χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και ο 67χρονος σύζυγός της.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος προήλθε ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις πελάτες να εξέρχονται από το μίνι μάρκετ, έχοντας στην κατοχή τους μικροποσότητες συνθετικής κάνναβης.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, οι πελάτες είχαν αγοράσει τις ουσίες από το κατάστημα, πληρώνοντας τις δύο εργαζόμενες, ενώ ο 35χρονος αναλάμβανε την παράδοση του παράνομου εμπορεύματος. Κατά την έρευνα στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης συνολικού βάρους 40,67 γραμμαρίων, καθώς και μετρητά ύψους 2.640 ευρώ.

Σε επόμενη φάση της επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα της ίδιας περιοχής, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον 35χρονο από το αντρόγυνο για αποθήκευση και μεταφορά ναρκωτικών. Εκεί εντοπίστηκαν 191 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης, συνολικού βάρους 472,80 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε και δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση.

Αργότερα, σε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού στην Επανομή, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, μία διόπτρα, έναν γεμιστήρα πιστολιού, 17 φυσίγγια και μία καραμπίνα, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για οπλοκατοχή. Συνελήφθησαν επίσης οι τρεις πελάτες που είχαν προμηθευτεί τις ουσίες από το κατάστημα.