Δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 33 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι, σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 453 γραμμάρια κάνναβης, ένας σουγιάς και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συνέχεια σε έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Εκτεταμένες κατασχέσεις όπλων και ναρκωτικών

Από τις έρευνες προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Συνολικά κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 69 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 199 κάλυκες, τέσσερα πιστόλια αερίου με γεμιστήρες, 20,3 γραμμάρια κάνναβης και 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μια βαλίστρα, μία σπάθα, ξιφολόγχη πολεμικού όπλου, δύο σιδερογροθιές, ζυγαριά, 19 σπόροι κάνναβης, 19 μαχαίρια, καθώς και χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ, το οποίο θεωρείται προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο των δύο ανδρών κατασχέθηκε, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.