Στου Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει καταφύγιο η 16χρονη Λόρα η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένειά της και το σπίτι της στην Πάτρα με αποτέλεσμα να δηλωθεί η εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Live News, λέει πως ακόμα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της κόρης του.

-Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι κάπου στην Αθήνα, αλλά η αστυνομία δεν ξέρει ακριβώς πού. Ψάχνει ακόμη χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα.

-Και ποιος μένει εκεί; Έχει εκεί γνωστούς;

-Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί.

-Αλλά… είχε κανονίσει συνάντηση μαζί του τηλεφωνικά; Πώς το έκανε αυτό;

-Ίσως μέσω Instagram, δεν ξέρουμε. Ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα.

-Και ποιος ήταν ο στόχος, τι ήθελε να πετύχει με αυτό;

-Δεν ξέρω. Με τις ορμόνες και όλα αυτά… Ναι, είναι στην εφηβεία και ίσως στο ίντερνετ… δυστυχώς. Από τις 08/01, δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν ήθελε να πάει στη Γερμανία, αυτό ήταν απλώς μια υπόθεση. Θα φύγουμε και θα ψάξουμε, γιατί η αστυνομία δεν έχει αποτελέσματα. Είναι η 5η μέρα που λείπει.

-Θα ψάξετε τότε μόνοι σας;

-Ναι, ναι, ναι.

-Δηλαδή θα πάτε στην Αθήνα;

-Ναι, ναι.

Ψυχολογική βία από τον πατέρα της ισχυριζόταν η 16χρονη

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, διάφορα στοιχεία και μαρτυρίες φαίνεται να φωτίζουν τους λόγους που η Λόρα αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα για την Αθήνα και να εξαφανιστεί χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της.

Όπως αποκαλύπτει φίλης της στο Live News η 16χρονη έλεγε πως ο πατέρας της τής ασκούσε ψυχολογική βία.

«Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) πολλή ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω. Μου έλεγε: ‘’Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι: ‘’Oh my god, he is coming, πρέπει να κλείσω, γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό’’. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ».

Η σχέση της 16χρονης με τους γονείς της

Τα όσα είπε η φίλη της επιβεβαιώνονται και από μία ακόμα μαρτυρία στο Live News.

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘’Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’’. Σε όλα αυτά που γινόντουσαν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της.

»Μας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: ‘’πλύνε τα πιάτα’’, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ».

«Είχε έρθει στην Πάτρα γιατί ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε»

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενος μέρες, η 16χρονη, όταν έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας κατά το παρελθόν.

Φίλη της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγαινε, αποκαλύπτει στην εκπομπή πως η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί πως όταν είχε πάει στη δομή, ο πατέρας της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει.

Μάλιστα, αναφέρει πως ο λόγος που πήγαν να μείνουν στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα ήταν καθώς έψαχναν τον πατέρα της και εκεί θα ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε, όπως χαρακτηριστικά της είχε πει η 16χρονη.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή, όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Κι εμείς την κάναμε παρέα, αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα, γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον.

»Την είχε πάρει μία σαν Μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Τι κατέθεσε ο πατέρας της για τη φιλοξενία της 16χρονης σε δομή

Το Live News αποκαλύπτει και τα όσα κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης στις Αρχές για τον λόγο που του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού και για τη φιλοξενία της δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία.

Αστυνομικός: Γιατί μας αποκρύψατε το γεγονός ότι σας είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης για ένα μήνα;

Πατέρας 16χρονης: Δεν με ρωτήσατε γι’ αυτό.

Αστυνομικός: Τι είχε συμβεί;

Πατέρας 16χρονης: Ήταν μια καταγγελία που δεν αποδείχτηκε. Αφορούσε κακοποίηση. Όταν έγινε το δικαστήριο, πήραμε πίσω την επιμέλεια του παιδιού. Εντάξει, είμαστε λιγάκι αυστηροί ως γονείς. Θέλουμε να τα «πηγαίνει καλά» στα μαθήματά της. Στη Λόρα κάναμε συχνά παρατηρήσεις για το κινητό γιατί περνούσε πολλές ώρες στην οθόνη. Επίσης, της λέγαμε να μην βγαίνει τα βράδια από το σπίτι μέχρι αργά. Δεν υπήρξε κάτι που να πυροδότησε την κατάσταση.

Έψαχνε τρόπους να βγάζει λεφτά η 16χρονη

Όπως είχε επιβεβαιώσει στο Live News ο πατέρας της, η Λόρα ήθελε επίμονα να αποκτήσει δικά της έσοδα, ακόμη και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων, κάτι που όμως της είχε απαγορεύσει λόγω ηλικίας.

Ακόμα μία φίλη της κοπέλας αναφέρει στην εκπομπή πως η 16χρονης έψαχνε συνεχώς τρόπους από τα 13 της χρόνια να βγάζει λεφτά ώστε να καταφέρει να φύγει από το σπίτι της.

«Στην πρώτη γυμνασίου διάβαζαν όλα τα παιδιά αγγλικά βιβλία. Όλα τα παιδιά τα ήθελαν και αυτή τα αγόραζε και με το που τα τελείωνε ή τα πούλαγε ή τα δάνειζε με λεφτά. Στην τάξη, επειδή δεν ήξερε ελληνικά, έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα, και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω».