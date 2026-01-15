Την ώρα που οι αναφορές πολιτών πέφτουν «βροχή» στις Αρχές, ότι βλέπουν στην Αθήνα μέχρι και σήμερα την 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, η τελευταία φορά που επιβεβαιωμένα εθεάθη η ανήλικη είναι το περασμένο Σάββατο, πριν από πέντε μέρες.

Το πρώτο τριήμερο στην πρωτεύουσα, 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, η μαθήτρια καταγράφηκε αρκετές φορές από κάμερες στου Ζωγράφου.

Υλικό που εξασφάλισε το MEGA αποτυπώνει την 16χρονη σε ένα καρέ. Η Λόρα μπήκε αναζητώντας τον κωδικό του WiFi. Φοράει μαύρο μπουφάν, καπέλο και κουκούλα. Αφού συνδέεται στο διαδίκτυο, φαίνεται κάτι να ψάχνει στο κινητό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της επεκτείνονται σε όλο το κέντρο της Αθήνας, θεωρώντας ωστόσο την περιοχή του Ζωγράφου κομβικό σημείο.

Η κάθε πληροφορία που αφορά την 16χρονη και τις συνθήκες που ζούσε κρίνεται μείζονος σημασίας για τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας προκειμένου να δώσει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί για το παιδί της το οποίο είδε τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα.

Έρευνες στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία. Από τότε που έφυγαν, δεν την έχω ξαναδεί και οι επαφές μας είναι σπάνιες».

Τα σενάρια

Όσο τα ίχνη της 16χρονης αγνοούνται, τόσο φουντώνουν οι φόβοι ότι το παιδί ίσως να μην βρίσκεται στην Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να βρίσκεται σε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας από το οποίο δεν βγαίνει πια, προκειμένου να μην εντοπιστεί. Άρα υπάρχει κάποιος που την βοηθά.

«Φαίνεται ότι η εξαφάνιση της μικρής ήταν θέμα ζωής και θανάτου για την ίδια, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Μιλήσαμε για μία εξαφάνιση που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόδραση», λέει για το θέμα, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους.

«Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους αρωγή από κάπου», τονίζει.

Ένα άλλο σενάριο θέλει το παιδί να έχει καταφέρει να φύγει από την Αθήνα για χώρα του εξωτερικού, μίας και δεν έχει εντοπιστεί ξανά πέρα από τις 10 Ιανουαρίου.

Ένας κοσμηματοπώλης περιγράφει στο «Live News» την προσπάθεια της 16χρονης να συγκεντρώσει χρήματα, πουλώντας κι άλλα χρυσαφικά.

«Την Παρασκευή περίπου 10:30 ήρθε από εδώ και ζήταγε να πουλήσει πράγματα. Της είπαμε δεν έχουμε πράγματα και την στείλαμε πιο κάτω. Δεν μιλούσε κανονικά, δηλαδή φαινόταν ότι είναι αλλοδαπό το παιδί».

Σχεδίασε την εξαφάνιση μέσω ChatGPT

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, η Λόρα από τον περασμένο Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της. Καταλυτική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου και ένα επεισόδιο στο σπίτι.

Για το συγκεκριμένο συμβάν, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος σημειώνει:

«Φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καβγάς, το καταθέτουν κάποια πρόσωπα στην Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι τους στο Ρίο. Φαίνεται τότε να λαμβάνει η 16χρονη την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Έχει 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο».

﻿</p><p>

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ψάχνουν στου Ζωγράφου, στην περιοχή που κατέβηκε. Έχουν ένα μεγάλο ζητούμενο: αν εκεί έχει μείνει σε κάποιο σπίτι, έχουν εξαντλήσει τις έρευνες στα διαμερίσματα. Έχουν δει όλα τα Airbnb και της περιοχής και γενικότερα, δεν φαίνεται καμία ενοικίαση στο όνομα της συγκεκριμένης κοπέλας».

«Ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν φαίνονται τα ίχνη ακριβώς τις τελευταίες ημέρες».

Η ανήλικη φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί μέχρι και το ChatGPT για να οργανώσει την εξαφάνισή της. Η 16χρονη φέρεται να ρώτησε πώς μπορεί να φύγει από το σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση.

Για 8η μέρα η Λόρα παραμένει άφαντη ενώ πλέον στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν και οι σχέσεις της 16χρονης με την οικογένειά της.