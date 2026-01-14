Καταφύγιο στην περιοχή του Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίσθηκε από την Πάτρα την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Μαθητές υποστηρίζουν ότι την είδαν να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή με την Αστυνομία να «σαρώνει» βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου προσπαθώντας να την εντοπίσει. Έρευνες γίνονται και στην πλατεία Βικτωρίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε, ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90 με 95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός, ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση, ότι βρίσκεται κοντά. Οι έρευνες συνεχίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή.

Πού και πότε εθεάθη για τελευταία φορά

Τελευταία φορά εθεάθη η ανήλικη στου Ζωγράφου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 6:00 το απόγευμα. Μπήκε σε μίνι μάρκετ, ψώνισε και την ώρα που βγήκε, την πλησίασε ένας ανήλικος, έβγαλε το κινητό του και της έδειξε τη φωτογραφία της. Ο νεαρός την ρώτησε «εσύ δεν είσαι;». Εκείνη κάτι απαντά στα αγγλικά και αρχίζει και τρέχει.

Ο ανήλικος που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λόρα, είπε στο Star: «Περιμέναμε να βγει, είχε ψωνίσει δύο τσάντες γεμάτες. Πήρε τυριά, πήρε κρέατα. Είχε βάλει και στο σακίδιό της κάποια πράγματα. Περιμέναμε 25 λεπτά και με το που βγήκε, την ακολουθήσαμε εδώ, μέχρι τη Δάφνης, στην ανηφόρα. Τη σταμάτησε ο φίλος μου, της είπε τρεις φορές “κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Την τρίτη γύρισε. Του είπε “συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Ο φίλος μου έβγαλε το κινητό του, έδειξε τη φωτογραφία που ήταν μόνη της και η κοπέλα έφυγε».

Η 16χρονη βρισκόταν στη συμβολή των οδών Ζωγράφου και Ανθεών. Μόλις κατάλαβε ότι την αναγνώρισαν, κινήθηκε προς την οδό Δάφνης. Στην ίδια γειτονιά είχε εντοπιστεί και πριν από ένα 24ωρο. «Προχθές, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Ήταν με το καπελάκι, από πάνω κουκούλα. Λέω “εντάξει, έχει κρύο”. Βγήκα να τη ρωτήσω τι θέλει και από ό,τι θυμάμαι, πήρε σπανακόπιτα», είπε στο Star ο ιδιοκτήτης φούρνου.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να φιλοξενείται από κάποιο πρόσωπο

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο, ότι έχει βρει καταφύγιο στην περιοχή. Είτε μένει μόνη της σε κάποιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε κάποιος τη φιλοξενεί. Φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός, ότι πολύ κοντά είναι και οι φοιτητικές εστίες.

Σε νέα ντοκουμέντα που έφερε στο φως το Star, φαίνεται η Λόρα στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή το περασμένο Σάββατο, να κινείται στο Γουδί, κάτω από το νοσοκομείο Παίδων, στην οδό Μικράς Ασίας. Μπαίνει σε κοσμηματοπωλείο και ζητά να πουλήσει τα χρυσαφικά της. «Η μόνη ερώτηση ήταν αν αγοράζω χρυσό. Της είπα όχι και έφυγε. Ήταν καλυμμένο το κεφάλι της. Δεν φαινόταν ότι ήταν παιδί, γιατί θα απορούσα κι εγώ», είπε η ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου.

Έφθασε μέχρι την Ομόνοια αναζητώντας ενεχυροδανειστήριο

Την ίδια μέρα (10/1), στην ίδια οδό, μπήκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Ήταν συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Μάλιστα, σε κάποια καφέ ζήτησε το Wi-Fi για να συνδεθεί. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η Λόρα έφτασε μέχρι την Ομόνοια, αναζητώντας ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της, ώστε να έχει χρήματα για τις επόμενες μέρες.

Στην Αθήνα έφθασε χθες Τρίτη (13/1) και η μητέρα της Λόρας, σε μια προσπάθεια να βρει την κόρη της. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί και με τη φωτογραφία της Λόρας στα χέρια, ξεκίνησε να την αναζητά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το κινητό της και το WiFi μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της

Η 16χρονη όπως αποδεικνύεται από τις κινήσεις της, οργάνωνε εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να φύγει από το σπίτι της. Η κάθε της κίνηση ήταν μεθοδευμένη και οργανωμένη. Ένας από τους βασικούς της στόχους φαίνεται πως ήταν να σβήσει τα ψηφιακά της ίχνη, έτσι ώστε να μην καταφέρουν να την εντοπίσουν από το στίγμα του τηλεφώνου της.

H Λόρα, σύμφωνα και με μαρτυρίες φίλων της, σταδιακά έκλεινε τα social media της το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνισή της, πολλοί φίλοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω των social, όμως κάθε τους προσπάθεια έπεφτε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στη διάθεσή της επτά e-mail, τα οποία πλέον είναι ανενεργά. Η Αστυνομία προσπαθεί να ανακτήσει τους λογαριασμούς αυτούς, όχι μόνο για να διαπιστώσει, αν είχε ενημερώσει κάποιον, για το πού σκόπευε να πάει, αλλά κυρίως για να διαπιστωθεί, αν υπήρξε πρόσωπο που τη βοήθησε να μεθοδεύσει τόσο οργανωμένα την εξαφάνισή της.

H Λόρα έχει στη διάθεσή της κινητό τηλέφωνο. Μπορεί ο αριθμός του να είναι άγνωστος στις Αρχές, όμως ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει την Αστυνομία στην 16χρονη. Έτσι, μόλις η συσκευή συνδεθεί σε Wi-Fi, οι Αρχές μπορούν να «εντοπίσουν» το σήμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φαίνεται να συνδέθηκε μία φορά σε Wi-Fi καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή.