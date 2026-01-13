Έπεσε και τυπικά η αυλαία της δίκης για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη σε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών και τη Μαρία Μαραγγέλη σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Οι ποινές και για τους δύο κατηγορουμένους αποφασίστηκε να έχουν τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος διαβιβάζει αντίγραφα της δίκης στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχών ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη και συγκεκριμένα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κα Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε.