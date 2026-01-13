«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικλά με την υπόθεση Novartis.

«Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα», κατέληξε ο κ. Σαμαράς.