Ένοχοι όπως και πρωτοδίκως κηρύχθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, ο οποίος είχε την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης και Μαρία Μαραγγέλη, η οποία είχε την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση.

Το δικαστήριο με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας και κήρυξε ενόχους τους δυο κατηγορουμένους για ψευδή κατάθεση σε βάρος πολιτικών προσώπων που βρέθηκαν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με βάση τις δικές τους καταθέσεις, ενώ στη συνέχεια με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης δεν προέκυψε κανένα στοιχεία σε βάρος τους και οι φάκελοι είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε έκλεισαν με την έκδοση αμετάκλητη απαλλακτικού βουλεύματος.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ένοχο τον Δεστεμπασίδη για δύο πράξεις. Η Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη όπως πρωτοδίκως για ψευδή κατάθεση και για τη ψευδή καταμήνυση, ενοχή για Άδωνη Γεωργιαδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρα και Ανδρέα Λοβερδο (εκτός τριών πράξεων που παραγράφηκαν). Με την ίδια απόφαση παύει η ποινική της δίωξη για πράξεις σε βάρος του Μάριου Σαλμά. Όπως πρωτοδίκως τους χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργια δη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κα Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε.