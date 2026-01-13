Το Staria Electric υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “inside-out”. Εχει μήκος 5.255 χλστ., πλάτος 1.995 χλστ., και ύψος 1.990 χλστ., με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 3.275 χλστ., ενώ το άνοιγμα των πλαϊνών θυρών να είναι 870 χλστ. Το νέο μοντέλο θα προσφέρεται στην 7θέσια έκδοση Luxury και στην 9θέσια έκδοση Wagon για υπηρεσίες μεταφοράς.

Το νέο Staria Electric βασίζεται στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt, που του επιτρέπει την φόρτιση της μπαταρίας των 84 kWh από το 10% στο 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την κίνηση υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 160 kW (218 ίππων), ενώ η εκτιμώμενη αυτονομία κατά WLTP φτάνει τα 400 χλμ.

Επιπλέον, το όχημα έχει σχεδιαστεί για να ανταπεξέρχεται σε απαιτητικές συνθήκες, διαθέτοντας ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Θα φέρει το πλήρες πακέτο “Hyundai SmartSense” με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που καλύπτει αστική χρήση, αυτοκινητόδρομο και ελιγμούς στάθμευσης. Επίσης διαθέτει λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L), ισχυρές θύρες USB-C 100W και Digital Key.

Η διάθεση του Staria Electric θα ξεκινήσει σε Κορέα και Ευρώπη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.