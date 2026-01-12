Επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εξαπέλυσε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), κατηγορώντας τον για την πολιτική του στάση απέναντι στην Ουκρανία. Η SVR υποστηρίζει ότι ο Πατριάρχης λαμβάνει στήριξη από δυτική μυστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο TASS, η SVR ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου, καλλιεργώντας ρωσοφοβικό κλίμα στην Ευρώπη.

Η χρόνια αντιπαράθεση Μόσχας – Κωνσταντινούπολης

Η ανακοίνωση αντανακλά τη μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μόσχας, η οποία εντάθηκε μετά την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει η SVR, προσθέτοντας ότι ο Πατριάρχης «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Η υπηρεσία κατηγορεί επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι «βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», επιχειρώντας να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες των χωρών της Βαλτικής από το Πατριαρχείο Μόσχας και να τις εντάξει σε «τεχνητές θρησκευτικές δομές» υπό την Κωνσταντινούπολη.

Αναφορές για το Μαυροβούνιο

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου της SVR υποστηρίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχεδιάζει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, με στόχο – όπως αναφέρεται – να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «επιθετική διάθεση» του Πατριάρχη, που «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής». Η SVR αναφέρει ακόμη ότι ο κ. Βαρθολομαίος επιδιώκει «να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της ιδιαίτερα επίμονης Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» μέσω της αναγνώρισης της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου.

Θρησκευτικές και πολιτικές διαστάσεις

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η SVR σημειώνει ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους παρατηρείται πως ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας». Η υπηρεσία παρομοιάζει τη στάση του Πατριάρχη με εκείνη «ψευδοπροφητών» που, όπως αναφέρει, «έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους».