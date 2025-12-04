Ελιγμό που θυμίζει ποδοσφαιρική ντρίμπλα, με φόντο τις πρόσφατες εντάσεις στην Εκκλησία της Κρήτης, χαρακτηρίζουν γνώστες των εκκλησιαστικών τη χθεσινή αιφνιδιαστική απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να εκλέξει μητροπολίτη Μοσχονησίων τον επί σειρά πολλών ετών μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίο Μεσαρχάκη. Η μετάθεση αυτή είναι το αποφασιστικό βήμα για να μπει τέλος στο αδιέξοδο της εκλογής νέου μητροπολίτη στα Χανιά και στη διαμάχη με το Πατριαρχείο. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον καταστατικό νόμο για την ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, εφόσον οι χηρεύουσες μητροπόλεις είναι περισσότερες από μία, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συμπληρώνεται διά ίσου αριθμού ιεραρχών από το Φανάρι. Κοινώς, θα κατέβει Εξαρχία από την Πόλη στην Κρήτη και θα εκλέξει αυτή δύο μητροπολίτες, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, και στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. H ιστορία αυτή σέρνεται εδώ και μήνες, με διάφορα μέλη της Συνόδου της κρητικής Εκκλησίας να φτάνουν ως το σημείο να καταγγέλλουν πολιτικές παρεμβάσεις. Με την ντρίμπλα αυτή του Πατριαρχείου το δράμα αυτό μπορεί να τελειώσει.

«Τύχη – βουνό» δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο των ερευνών δεν βρίσκονται μόνο τα τυχερά λαχεία που κατέθεσαν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι μάρτυρες Καλλιόπη Σεμερτζίδου και Ανδρέας Στρατάκης. Πληροφορίες, πλέον, κάνουν λόγο για δηλώσεις χιλιάδων κερδισμένων λαχείων από πρόσωπα που ελέγχονται για πιθανή είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων. Εκτός από την… τύχη – βουνό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, φαίνεται πως οι φορολογικές Αρχές έχουν εντοπίσει και άλλες συμπτώσεις. Εχουν βρει, για παράδειγμα, πρόσωπα που δήλωναν κέρδη από πολλές νίκες σε λαχεία και τυχερά παίγνια και, στη συνέχεια, έκαναν διορθωτικές δηλώσεις, επικαλούμενα γονικές παροχές. Κάποιοι φέρονται, μάλιστα, να δήλωσαν ως και χιλιάδες κερδισμένα λαχεία για να εμφανίσουν νόμιμα φορολογημένα εισοδήματα, εκμεταλλευόμενοι ότι τα κέρδη έως και 1.000 ευρώ μπορούν να εξαργυρωθούν χωρίς ονομαστικοποίηση. Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως για το ενδεχόμενο συμμετοχής στην απάτη ελέγχονται ήδη και κάποιοι λογιστές.

Τριαντάφυλλα, χαμόγελα και δώρα

Με ένα μεγάλο κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Βουλή, στα σκαλιά της μεγάλης εισόδου πάνω από τον Αγνωστο Στρατιώτη, από όπου είθισται να γίνονται δεκτοί οι υψηλότεροι καλεσμένοι. Η πρεσβευτής των ΗΠΑ έφτασε χαμογελαστή, λέγοντας «καλησπέρα» στα ελληνικά στους εργαζομένους της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που την περίμεναν. Στη συζήτηση που είχαν με τον Κακλαμάνη στο γραφείο του παρέστησαν, επίσης, ο πολιτικός σύμβουλος της πρεσβείας των ΗΠΑ Καρλ Γουάτσον, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλης Μπαγιώκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου, ο πρέσβης Κωνσταντίνος Οικονομίδης. Ο Κακλαμάνης την αποχαιρέτησε δωρίζοντάς της ένα μεταξωτό φουλάρι, έναν ασημένιο δίσκο και μια γραβάτα με τσολιαδάκια για τον γιο της, ενώ η Γκίλφοϊλ του χάρισε ένα πρες παπιέ.

Επίσκεψη σε Χατζηδάκη

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ, με επενδύσεις στην ατζέντα της, συναντήθηκε ακολούθως και με τον Κωστή Χατζηδάκη που την υποδέχθηκε έχοντας στολίσει το γραφείο του με σημαίες των ΗΠΑ, πλάι στις ελληνικές. Συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας στα ενεργειακά, αλλά και της οικονομικής συνεργασίας γενικότερα, για την προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις ΗΠΑ. Η Γκίλφοϊλ έκανε ειδική μνεία στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, τη ναυτιλία και την καινοτομία ως πεδία ισχυρής ελληνοαμερικανικής συμμαχίας, τονίζοντας ότι «υπό τον οραματιστή πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αναβαθμίσουν αυτή τη σχέση». Σήμερα η πρεσβευτής μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και τις τοπικές Αρχές για να συζητήσει θέματα που αφορούν τις υποδομές και τις επενδύσεις στον ελληνικό Βορρά.

Συνέδριο από «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Πλήθος διακεκριμένων ομιλητών θα συμμετέχουν στο συνέδριο «Διάλογοι για την Πολιτική – Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», που συνδιοργανώνουν η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σήμερα και αύριο, 4 και 5 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο King George. Στους ομιλητές του διημέρου περιλαμβάνονται οι Κώστας Τασούλας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Προκόπης Παυλόπουλος. Μεταξύ άλλων αναμένονται ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Στα (επίσης πολλά) ονόματα από το εξωτερικό ξεχωρίζει η συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, των πρώην υπουργών Εξωτερικών της Αιγύπτου Σαμέχ Σούκρι και Αμρέ Μουσά, καθώς και του προέδρου του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων της Τουρκίας Μουσταφά Αϊντίν.