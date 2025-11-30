Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο CEO Initiative Forum του Fortune, τονίζοντας ότι ήταν «τιμή» της να λάβει μέρος σε μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο για την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Η κ. Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Όπως σημείωσε, «μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ – και μόλις ξεκινήσαμε!».