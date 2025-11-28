Στη Νίκαια, τον ιστορικό τόπο όπου πραγματοποιήθηκαν η Α΄ και η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Οι δύο προκαθήμενοι του χριστιανισμού θα τελέσουν κοινή προσευχή στη Νίκαια της Βιθυνίας, στην πόλη όπου πριν από 1.700 χρόνια συνεκλήθη η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, ένα γεγονός που σημάδεψε καθοριστικά την ιστορία τόσο της Ορθόδοξης όσο και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Δείτε εδώ live την ιστορική συνάντηση

</p><p>

Στον χώρο όπου θα διεξαχθούν οι κύριες εκδηλώσεις βρίσκονται ήδη καρδινάλιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και στενοί συνεργάτες του Οικουμενικού Πατριάρχη, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, οι οποίοι ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία, στην ίδια περιοχή, του ναού του Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2014 μετά από αιώνες κάτω από τα νερά, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού του 740 μ.Χ.

Στο εσωτερικό του χώρου έχουν εντοπιστεί τάφοι και λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων και τα οστά του Αγίου Νεοφύτου, που μαρτύρησε σε ηλικία μόλις 16 ετών το 303 μ.Χ. Η επανεύρεση του ναού υπήρξε ένας από τους καθοριστικούς λόγους επιλογής της περιοχής για τη σημερινή συνάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομάιου και του Πάπα Λέων ΙΔ΄πραγματοποιείται σε μικρή απόσταση από τις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στη νότια πλευρά της Κωνσταντινούπολης

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, μετά τη συνάντηση στη Νίκαια, ο Πάπας θα επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρόκειται για τον τρίτο Πάπα που επισκέπτεται το Φανάρι.

Η Νίκαια ιδρύθηκε ως Αντιγόνεια από τον Αντίγονο Α’ τον Μονόφθαλμο το 316 π.Χ.. Αργότερα μετονομάστηκε σε Νίκαια από τον Λυσίμαχο, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τιμήν της συζύγου του. Στην πόλη έλαβαν χώρα: Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ., η οποία διαμόρφωσε το Σύμβολο της Πίστεως (το «Πιστεύω»). Η Δεύτερη Σύνοδος της Νίκαιας (Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος) το 787 μ.Χ..

Τέλος, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204, η Νίκαια έγινε η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, του βυζαντινού κράτους σε εξορία, μέχρι την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261.