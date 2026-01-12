Tα fan pages έχουν πάρει «φωτιά» και έχουν ξεκινήσει τα στοιχήματα για τα 28 τραγούδια, που είναι υποψήφια για να μας εκπροσωπήσουν στην Eurovision. Οι fans μπορούν να ψηφίζουν live.

Η πρώτη εβδομάδα τερματίστηκε με πρώτο τον γιο του Γιάννη Πάριου, Good Job Nicky με το τραγούδι “Dark Side Of The Moon”. Με την Μarseaux να ακολουθεί με μικρή διαφορά με το «Χάνομαι», ακριβώς μετά με την Evangelia και το “Parea” και στην τέταρτη και την πέμπτη θέση τον Akylas και τον ΖAF.

Η εβδομάδα όμως ξεκίνησε με ανατροπή, καθώς παρόλο που τα τραγούδια δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα ολόκληρα, κάτι που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή EurovisionGR, η Marseaux ανέβηκε στοιχηματικά επικίνδυνα.

Μάλιστα έριξε τον Good Job Nicky στη δεύτερη θέση και κατέκτησε την πρώτη.

Όλα θα κριθούν όταν ακούσουμε τα τραγούδια ολόκληρα και τότε θα έχουμε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα.

Για να δούμε τι θα δούμε.