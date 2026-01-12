Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου (17.01.2026).

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), το προσεχές Σάββατο στις 12:00, με ώρα προσέλευσης τις 11:30.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα μιλήσουν οι Αντώνης Σαουλίδης (νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (γεωπόνος, πρόεδρος του Κτήματος Σπυρόπουλος και της ΕΔΟΑΟ), Άρης Στυλιανού (πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ), Διονύσης Τεμπονέρας (δικηγόρος) και Κώστας Τούμπουρος (πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας).

Θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Φαίη Κοκκινοπούλου.