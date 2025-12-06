Ημουν εκεί, γιατί είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη μέρα.

Ημουν εκεί, γιατί σήμερα βιώνουμε την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση που είχε ποτέ η χώρα. Μια κυβέρνηση που επιβιώνει εκμεταλλευόμενη τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου.

Ημουν εκεί, γιατί αγωνιώ μαζί με τους χιλιάδες πολίτες που παρευρέθηκαν, για το παρόν και το μέλλον, με την ελληνική κοινωνία να στενάζει για να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες ενώ τα εκατομμύρια των σκανδάλων «σφυρίζουν» δίπλα της.

Ημουν εκεί για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη χώρα χρεοκοπημένη, το «καράβι» τσακισμένο στα βράχια κι όμως το οδήγησε σε απάνεμο λιμάνι.

Ημουν εκεί γιατί υπήρξα μέλος της εντιμότερης κυβέρνησης της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου, την οποία υπηρέτησα με τρεις διαφορετικούς ρόλους. Αυτή η ιστορία, τα γεγονότα, οι χαρές αλλά και οι απογοητεύσεις, είναι και δική μου ιστορία. Και είμαι υπερήφανη γι’ αυτό.

Ημουν εκεί, γιατί από το 2012 υπηρετώ τις ίδιες αξίες και αρχές, με συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Ημουν εκεί γιατί δεν είναι δυνατόν, οι υπαίτιοι της χρεοκοπίας της χώρας, χωρίς ποτέ να απολογηθούν, να εμφανίζονται ως αθώοι και επικριτές της κυβέρνησης της περιόδου 2015 – 2019 και να επιχειρούν ακόμη και σήμερα, να αντιστρέψουν τους όρους απέναντι στην κυβέρνηση που πέτυχε εκεί που οι ίδιοι απέτυχαν.

Ημουν εκεί, διότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της «Ιθάκης» που παρουσίασε στο «Παλλάς», κάνει μια σοβαρή ανάλυση της σύνθετης πραγματικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ξετυλίγοντας τη θέση του για το πώς πρέπει να πορευτεί ο τόπος.

Ημουν εκεί, διότι πιστεύω ότι το ταξίδι για την «Ιθάκη», πρέπει να συνεχιστεί.

Ημουν εκεί, γιατί οι πολίτες χρειάζονται μια αξιόπιστη αριστερή και προοδευτική λύση.

Ημουν εκεί, γιατί η «Ιθάκη» αφορά όλους όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί και αξίζει να προχωρήσει μπροστά.

Η Ολγα Γεροβασίλη είναι Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρτας του ΣΥΡΙΖΑ