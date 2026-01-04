Έντονα αντέδρασε το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στον σχολιασμό από την κυβέρνηση της δήλωσής του για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας την για πολιτική πόλωση και έλλειψη θεσμικής ψυχραιμίας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, δείχνει υπερβολική συμμόρφωση στις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιβάλλον του κ. Τσίπρα κατηγορεί επίσης τον πρωθυπουργό, ότι αντί να ανασκευάσει τη δήλωσή του, η οποία – όπως αναφέρεται- εκθέτει διεθνώς τη χώρα και δημιουργεί κινδύνους για την εθνική κυριαρχία, επέλεξε να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφυγε σε αναφορές περί θεωριών συνωμοσίας και σε συγκρίσεις ανάμεσα στη δική του διακυβέρνηση και εκείνη του κ. Τσίπρα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την σημερινή αντιπολίτευση ως ανιστόρητες και πολιτικά αδόκιμες.

Αναλυτικά, το περιβάλλον του κ. Τσίπρα αναφέρει:

«Ο Κ. Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ανεβάζοντας με τη δήλωσή του σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου.

Έκρινε όμως ότι είναι ώρα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας σε νέο επίπεδο την πολιτική χυδαιότητα.

Αντί να απολογηθεί για τη δήλωσή του, που διασύρει την Ελλάδα διεθνώς ως Μπανανία και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους σε όσους εποφθαλμιούν την εθνική μας κυριαρχία και έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, επιλέγει τον δρόμο της πολιτικής δειλίας.

Και καταφεύγει σε θεωρίες συνωμοσίας και ανιστόρητες συγκρίσεις της δικής του διακυβέρνησης, με τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, σε δύσκολους καιρούς για την χώρα, έθεσε τα εθνικά συμφέροντα αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετώπισε, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, το Διεθνές Δίκαιο αλλά καρτ, αλλά ως θεμέλιο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες.

Διαπραγματεύτηκε και συνομίλησε με όλους τους σημαντικούς ξένους ηγέτες, σε πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης αλλά πάνω απ’ όλα υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της μη επέμβασης, του ανθρωπισμού, και του διεθνούς δικαίου. Αξίες πού βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση με τα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Και σε αντίθεση με την εθνική αναξιοπρέπεια του κυρίου Μητσοτάκη, είχε ως βασική αρχή ότι με τους συμμάχους πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας ακόμη κι αν αυτή δεν είναι ευχάριστη. Στο πνεύμα αυτό συνομίλησε και με τους Αμερικανούς ηγέτες -τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και πορεύτηκε στις διεθνείς σχέσεις μας με μια βασική αρχή: πως αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δίκια της χώρας μας, κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Και σε κανέναν, όσο ισχυρός κι αν είναι, η Ελλάδα δεν θα εκποιήσει την εθνική της αξιοπρέπεια με όποιο αντάλλαγμα.

Αλλά που να τα καταλάβει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, που τον απασχολεί το αύριο της (διε)φθαρμένης εξουσίας του πολύ περισσότερο από το διεθνές δίκαιο και το αύριο της χώρας».